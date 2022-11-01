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Тюменец купил алкоголь и закуску по чужой банковской карте

Происшествия, 15:38 16 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

54-летний ранее несудимый, неработающий житель Тюмени нашел банковскую карту во дворе по ул. Федюнинского. С помощью бесконтактной оплаты он приобрел алкоголь и продукты питания, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С заявлением в полицию обратился владелец банковской карты, житель областного центра 1986 г. р.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# банковские карты , полиция

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