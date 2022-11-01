Волонтеры открыли социальную столовую в Тобольске

| Фото: из архива Олеси Стриговой | Фото: из архива Олеси Стриговой

Социальную столовую для малоимущих, пенсионеров и инвалидов открыли сотрудники благотворительного фонда "Время жить" в Тобольске.

Столовую открыли совсем недавно, активисты покормили людей два раза – 12 и 15 ноября. В меню – суп с майонезом или сметаной, хлебом. Всегда есть чай с печеньем или конфетами. В следующий раз нуждающихся покормят 16 ноября с 13 до 15 часов. Директор фонда Олеся Стригова со своей командой занимается благотворительностью примерно полтора года. До этого кормили людей на улице, с наступлением холодов это стало сложно.

"Людей, приходивших к нам поесть, было много. Когда стало холодно, все разбежались. Наша цель – не только накормить, но и помочь. Чтобы узнать, в чем нуждаются люди, надо пообщаться, но на морозе это проблематично. Решили скинуться и арендовать помещение, открыть там социальную столовую. Мы уже встретились с администрацией, Роспотребнадзором, согласовали деятельность, выполнили требования для легальной работы фонда", – пояснила Олеся Стригова.

Помещение искали сами по сайтам с объявлениями, хотели просторнее, но представители фонда ограничены в своих возможностях, поскольку все делают на свои средства. В будущем активисты хотят попробовать принять участие в грантовых конкурсах, чтобы получить поддержку на реализацию проекта.

"Основной состав фонда – четыре человека. Плюс у нас есть друзья-волонтеры. Мы купили одноразовые фартуки, шапочки, посуду, дезинфекторы. Повар у нас был в команде изначально. Его зовут Лев, он прекрасно готовит. Все продукты покупаем за свои деньги. Если нам кто-то поможет, мы будем очень благодарны, нам будет легче делать это. Ещё мы сотрудничаем с несколькими реабилитационными центрами, которые готовы бесплатно брать людей от нашего фонда на реабилитацию. Отправили уже двоих, один живет трезвой жизнью", – добавила Олеся Стригова.

Социальная столовая открыта на ул. Семена Ремезова, 113б. Чтобы об этом месте узнали нуждающиеся, общественники расклеили листовки на по городу.

Инна Пахомова