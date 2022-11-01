Анна Сигуева из Ишима признана лучшим библиотекарем нового поколения

с личной страницы Анны Сигуевой во ВКонтакте с личной страницы Анны Сигуевой во ВКонтакте

Главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки "Лучший библиотекарь нового поколения".

По информации организаторов творческого состязания, премия учреждена для специалистов модельных библиотек на Всероссийском конкурсе "Библиотекарь года – 2022". Результаты конкурса объявили 16 ноября в Российской национальной библиотеке на торжественном мероприятии в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

Всего на конкурс было принято 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в том числе 10 заявок от библиотекарей Тюменской области. Анна Сигуева пришла в профессию в 2013 году. На суд жюри конкурса она направила творческое эссе и видеовизитку.

Все финалисты конкурса представлены на сайте.