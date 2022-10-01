Анна Сигуева из Ишима вышла в финал Всероссийского конкурса "Библиотекарь года — 2022"

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Главный специалист Ишимской центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева стала единственной финалисткой Всероссийского конкурса "Библиотекарь года — 2022" от Тюменской области. Всего в шорт-лист состязания вошли 23 номинанта со всех уголков России.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила сама финалистка.

Для участия в конкурсе профессионального мастерства Анна Сигуева выбрала номинацию для специалистов модельных библиотек и представила на суд жюри творческое эссе и видеовизитку.

В эссе эксперт рассказала о своем взгляде на функции и задачи библиотеки нового поколения, поделилась, что благодаря новому подходу к организации их деятельности, в книжные храмы вернулись читатели.

"Молодежь приходит за модными бумажными книгами, молодые мамы находят время провести время с ребенком на библиотечных мамослетах, бизнес проводит видеопрезентации в библиотечных конференц-залах, детские сады и школы приводят целые классы и группы на "Посвящения в читатели", активные читатели всех возрастов и поколений объединяются, создают на базе библиотек образовательные и досуговые клубы", - сказала автор.

В видеовизитке библиотекарь отразила свою работу через деятельность всего коллектива в составе девяти человек: "Я - командный игрок, если у тебя есть группа поддержки, команда, с которой ты можешь реализовывать самые смелые идеи, то есть шансы победить в любом конкурсе. Главное – не бояться и действовать!"

Анна Сигуева отмечает, что она не публичная персона, а просто очень любит свою работу. Деятельность главного библиотекаря связана с большим документооборотом, ей же как человеку активному и инициативному хочется больше творчества. Поэтому при подготовке к конкурсным испытаниям девушка задействовала весь свой креативный потенциал и подготовила, со слов областных кураторов, интересный и содержательный материал.

По словам финалистки, для нее важен был сам процесс участия, потому что любое состязание – это выход из зоны комфорта и новый виток в саморазвитии. Когда библиотекарь узнала о победе, сразу же написала в рабочий чат и поделилась радостной новостью с коллегами, поблагодарила их и подчеркнула, что это их общая победа.

Добавим, конкурсное жюри продолжает работу, имена победителей объявят 16 ноября в Российской национальной библиотеке. Всего на конкурс поступило 175 заявок от специалистов библиотек и 11 – от студентов из 59 регионов России.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Инна Кондрашкина