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Тюменские волонтеры пополнили банк крови Краснодонского района

Общество, 18:45 16 ноября 2022

региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

Волонтеры Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" пополнили банк крови в Суходольске Краснодонского района. Акция по сдаче крови за несколько месяцев стала традиционной, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас в Краснодоне работает третий поток добровольцев, они прибыли сюда 13 ноября. В составе волонтерского отряда – две девушки.

Отметим, финансовое вознаграждение за донорство активисты внесут в проект "100 миллионов для Победы".

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# волонтеры , донорство

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