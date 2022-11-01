Тюменские волонтеры пополнили банк крови Краснодонского района
| Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"
Волонтеры Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" пополнили банк крови в Суходольске Краснодонского района. Акция по сдаче крови за несколько месяцев стала традиционной, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Сейчас в Краснодоне работает третий поток добровольцев, они прибыли сюда 13 ноября. В составе волонтерского отряда – две девушки.
Отметим, финансовое вознаграждение за донорство активисты внесут в проект "100 миллионов для Победы".