Тюменские волонтеры пополнили банк крови Краснодонского района

| Фото: региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

Волонтеры Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" пополнили банк крови в Суходольске Краснодонского района. Акция по сдаче крови за несколько месяцев стала традиционной, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас в Краснодоне работает третий поток добровольцев, они прибыли сюда 13 ноября. В составе волонтерского отряда – две девушки.

Отметим, финансовое вознаграждение за донорство активисты внесут в проект "100 миллионов для Победы".