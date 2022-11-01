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В Тюменской области пожарные помогают семьям мобилизованных по хозяйству

Общество, 21:23 16 ноября 2022

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области | Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области

Сотрудники противопожарной службы Тюменской области помогают семьям мобилизованных по хозяйству. Так, в поселке Винзили пожарные отдельного поста №123 приехали на подмогу к местной жительнице Оксане Честных, сообщает областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Ее мужа мобилизовали в сентябре, дети уже взрослые и живут далеко, дом находится в стадии строительства и работы по хозяйству немало. Пожарные помогли женщине: сложили в стопку пиломатериалы, уложили пеноблоки и расчистили территорию от снега.

По возможности и мере необходимости работники противопожарной службы еще будут помогать Оксане Честных, а также другим семьям, нуждающимся в поддержке.

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