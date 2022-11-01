Тюменские и челябинские экологи предложили варианты создания искусственных экотонов

| Фото: mnr.gov.ru | Фото: mnr.gov.ru

Толщи донных пород и отложений наиболее эффективны при создании экотонов. К такому выводу пришли тюменские и челябинские экологи, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Экотоны – это территории стыка или зон резкого перехода между двумя и более различными экологическими видами, например, между тундрой и хвойными лесами.

Статья "Классификация экотонов в трехмерном пространстве: горизонтальные, вертикальные и кросс-горизонтальные экотоны" экологов ТюмГУ и ЧелГУ Сергея Гашева и Константина Корлякова вышла в сборнике "Серия конференций IOP: Науки о Земле и окружающей среде".

Ученые доказали, что можно построить классификацию экотонов, функционирующих в трехмерном пространстве. В связи с этим, по их мнению, следует наметить основные стратегии при построении классификации экотонов.

Так по характеру их функционирования можно выделить два типа основных экотонов, наиболее часто проявляющихся в природе. Это макроэкотоны и микроэкотоны. Макроэкотоны ограничены силами гравитации и возникают, как правило, на горизонтальных поверхностях. К таким экотонам относятся переходные биомы (лесотундра, лесостепь), экотоны "вода-суша", экотоны "граница леса", крупные антропогенные экотоны.

Микроэкотоны функционируют в пределах адсорбционных сил и могут развиваться на вертикальных поверхностях. Примерами могут служить полосы мхов, водорослей, лишайников, грибов и бактериальных биопленок, развивающихся на шероховатых искусственных поверхностях, ограниченных по вертикали выступами и горизонтальными участками.