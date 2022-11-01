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В Аромашевском районе выбрали логотип к празднованию 100-летия муниципалитета

Общество, 16:47 17 ноября 2022

Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Работа Надежды Голубевой признана лучшей по итогам конкурса "На лучший логотип, эмблему к 100-летию со дня образования Аромашевского района". Призером конкурса стала Екатерина Лишефаева, сообщает глава муниципалитета Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Всего 27 человек представили свои работы на конкурс, который проходил с августа по октябрь 2022 года на территории Аромашевского района Тюменской области. Участникам и победителям вручили дипломы и памятные подарки.

Работы победительницы будут применять для изготовления сувенирной продукции и брендирования.

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# Аромашевский район , конкурсы

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