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Тюменских родителей и педагогов научат создавать сказки

Общество, 12:48 17 ноября 2022

Ишимский музейный комплекс Петра Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова ВКонтакте

Присоединиться к марафону для взрослых и детей "Сказкотворение. Как придумать детскую книгу" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет с 21 по 25 ноября в онлайн формате, сообщают организаторы.

Специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования познакомят педагогов и родителей с разными способами развития фантазии и научат творческим подходам, которые помогут каждый раз рассказывать детям новую сказочную историю. В частности, слушатели изучат 23 практических метода развития воображения, приемы создания волшебства в детской книге, соберут свои инструменты сказочника.

Проходить марафон будет в формате онлайн-вебинаров. Присоединиться к нему могут все желающие, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участие в марафоне бесплатное.

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# воспитание , обучение , педагоги , родители , сказки

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