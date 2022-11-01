Обновленное здание сельской школы открыли в Голышмановском городском округе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Обновленное здание Малышенской средней школы открылось в Голышмановском городском округе. Ребята уже приступили к занятиям, сообщает региональный департамент образования и науки.

В рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" здесь завершили комплексный капитальный ремонт и оснащение школы. Средства выделили из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Фасад школы приобрел современный облик, отремонтированы все внутренние помещения. Установлена новая удобная школьная мебель и оборудование, предусмотрены места для отдыха и досуга ребят, а вновь созданный в отдельном помещении Центр детских инициатив поможет учащимся генерировать и воплощать в жизнь свои идеи.

Таким образом, все запланированные в рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" к вводу в 2022 году объекты открыты. Помимо Малышенской школы завершены работы в Омутинской СОШ № 1 и Рассветовской СОШ Исетского района.

В 2023 году завершится ремонт в Дубровинской школе Ярковского района и школе № 62 Тюмени.