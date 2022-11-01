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Корпоративный университет Тюменского технопарка запустит онлайн-школу

Экономика, 09:42 18 ноября 2022

Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Запуск онлайн школы разрабатывает корпоративный университет Тюменского технопарка. Проект предусматривает набор программ дополнительного профессионального образования по экономике и управлению на предприятиях, бережливому производству, организации закупок, сообщает пресс-служба Технопарка.

"В ближайший год мы станем своего рода продюсерским центром, готовым масштабировать лучшие программы и практики наших спикеров, тем самым продвигая каждого из них и максимально содействуя в формировании уникального бренда Тюменской области", - рассказала руководитель корпоративного университета Дина Драгожилова.

Напомним, занятия в корпоративном университете запущены в 2022 году. Посетить их могут все желающие. На этой новой площадке уже прошли встречи с экспертами бизнес-среды, HR-специалистами, представителями креативных индустрий, психологами и педагогами.

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# онлайн-школа , тюменский технопарк

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