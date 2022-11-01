Погибших в дорожно-транспортных происшествиях вспомнят в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мероприятия ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий пройдут в городах и районных центрах Тюменской области с 18 по 21 ноября.

Как отметили в региональной Госавтоинспеции, это должно привлечь внимание общества к проблемам гибели и травмирования на дорогах.

В эти дни автоинспекторы проведут с участниками дорожного движения тематические акции, занятия и беседы, и призовут соблюдать ПДД ради сохранения жизни и здоровья.

В 2022 году на территории области зарегистрировано 2 тыс. 101 ДТП, в которых 2 тыс. 783 человека получили травмы различной степени тяжести и 137 человек погибли. С участием детей зарегистрировано 358 ДТП. Трое детей погибли, 402 ребенка получили травмы.