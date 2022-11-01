Роман Чуйко: посылки для бойцов, как глоток воздуха с Родины

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Личные посылки и снаряжение, которые пришли от губернатора и жителей региона, для бойцов Тюменской области, как глоток воздуха с Родины. Об этом сказал глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко – один из первых гостей эфира в поддержку акции "100 миллионов для Победы".

Он передал благодарность от бойцов Тюменской области, действующих на передовой.

"Ребята счастливы, что к ним ездят машины, область их не бросает. Благодаря правительству региона и губернатору у нас есть возможность доставлять посылки транспортом. Их количество на очередной рейс нашего гуманитарного конвоя увеличилось в два раза – до 300 коробок", – поделился Роман Чуйко.

Он добавил, марафон "100 миллионов для Победы" дает возможность приобрести необходимое специальное оборудование.

Отметим, благотворительный марафон "100 миллионов для победы" проходит на телевидении и радио в Тюмени 18 и 19 ноября.

18 ноября марафон стартовал в 7 часов и продлится до 20 часов 30 минут. В течение дня в студиях канала "Тюменское время" и радио "Диполь ФМ" ведущие пообщаются с известными жителями Тюмени и предпринимателями, которые уже внесли свой вклад.

19 ноября в эфире телеканала покажут трансляции концертов и спектаклей. Выручку от продажи билетов перечислят в фонд акции.

Инна Пахомова