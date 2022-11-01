100 миллионов для победы соберут жители Тюмени на благотворительном марафоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный марафон "100 миллионов для победы" пройдет в Тюмени 18 и 19 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

18 ноября марафон состоится с 7 часов до 20 часов 30 минут. В течение дня в студиях канала "Тюменское время" и радио "Диполь ФМ" ведущие пообщаются с известными жителями Тюмени и предпринимателями, которые уже внесли свой вклад.

19 ноября в эфире телеканала покажут трансляции концертов и спектаклей. Выручку от продажи билетов перечислят в фонд акции.

В ДК "Нефтяник" с 10 до 15 часов зрителям представят спектакль "Игрушки", игровую программу, выступление камерного оркестра "Камерата Сибири". С 15 до 19 часов пройдет "Фокус-шоу", спектакль "Против правил" и выступление ансамбля "Аврора". С 19 часов до 20 часов 30 минут запланирован концерт с участием артистов Тюменской области. Вход на один блок — 300 рублей.

Также вокал-группа "Sunrise" с 13 до 14 часов выступит в ТРЦ "Сити-Молл", а с 15 до 16 часов – в ТРЦ "Кристалл". Концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" можно увидеть с 14 до 15 часов в ТРЦ "Гудвин" и с 15 до 16 часов в ТРЦ "Сити-Молл".

Подробная информация об акции представлена на сайте тюменьдляпобеды.рф. По данным на 16 ноября собрано уже свыше 23 млн 473 тыс. рублей.