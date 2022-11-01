Дроны и счетчик отжиманий представили на выставке технического творчества в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Роботов, дроны, уникальные модели автомобилей, кораблей и самолетов, военную технику, счетчик отжиманий, полезные в быту изобретения представили на тюменской областной выставке в детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" увлеченные ребята региона.

Более 160 юных техников заявились в 15 номинациях.

Экспонаты из сферы авиамодельного спорта показали 12 подопечных педагога дополнительного образования Дворца творчества и спорта "Пионер" Сергея Сергеева. "В основном это модели для соревнований и тренировочные. Одна из спортивных моделей уже участвовала в чемпионате России, наш воспитанник ездил первый раз, занял 17 место по стране. Здесь же модели для соревнований в воздушных боях. Экспериментальная модель, так называемая бесхвостка, - электропланер, который управляется с помощью элионов. Далее - схематическая модель планера, такие делают ребята первого года обучения. Здесь важно соблюсти культуру веса, он должен быть очень легким", - рассказал Сергей Сергеев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспонаты "Кванториума" - дроны - украшают авиастенд вне конкурса, они созданы из готовых наборов. Самый крупный еще в процессе сборки, его можно будет запрограммировать на доставку грузов до 30 кг, к примеру. Здесь же представлен беспилотник, который может преодолеть до 150 км самостоятельно с помощью GPS.

Участники из Тобольска представили интерактивную модель мусоросортировочного завода из Lego. 12-летний Артем Белоусов из Сорокинского района собрал автоматическую кормушку для рыб. Он заявлен в номинации "Интернет вещей". Устройство может покормить рыб два раза в день в течение двух суток, для этого нужно установить кормушку на стенку аквариума, засыпать корм и запустить программу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Претендент на победу в номинации "Робототехника" из тюменской школы № 22 15-летний Никита Паденков презентовал "PushPad" - устройство для измерения количества отжиманий в рамках тренировки и при сдаче нормативов.

Ученик школы № 27 Вячеслав Коваленко собирал свой контурный прогулочный катер более двух лет. Корпус сделан из стеклоткани и пластика.

Пока ребята экспериментируют и учатся, можно послушать и увидеть, как на практике современную технику применяют взрослые. Настоящий квадрокоптер с тепловизором доставили на выставку тюменские спасатели. Его применяют для поиска людей, обнаружения очагов пожаров и разведки в случае ЧП, данные передаются в центр управления.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одновременно с выставкой ребята презентуют свои работы членам жюри, которое ставит оценки по многим критериям. В процессе общения эксперты интересуются материалами, методами окрашивания, способами размещения управления, видами двигателей. Жюри определит лучшие экспонаты в каждой номинации. Победители и призеры выставки войдут в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка завершится в 18 часов. Посетить ее могут все желающие.

Евгения Тенегина