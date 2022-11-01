Университет старшего поколения возобновил работу в Тюменской областной библиотеке

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Университет старшего поколения возобновил свою работу на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева, сообщает пресс-служба учреждения.

С октября 2022 года по 30 июня 2023 года для людей пожилого возраста работают факультеты иностранных языков (немецкий, английский), эстетики, риторики, литературы, творчества и другие.

По словам ректора Университета старшего поколения Альбины Аксеновой, сейчас обучение проходят 360 человек в возрасте 55+.

"Университет работает уже пятый год. Даже во время пандемии мы не прекращали обучение, проводили его онлайн, – рассказывает она. – Наши немолодые студенты ждут лекций, как праздника: университет помогает им выйти из состояния депрессии. Люди у нас открывают в себе новые таланты: начинают петь, выступать на сцене, встречают новых друзей и продолжают общение и после занятий".

Услуги университета предоставляются бесплатно. Он создан при поддержке местного отделения Тюменской региональной общественной организации "Союз пенсионеров России", Пенсионного фонда и Тюменской областной научной библиотеки.