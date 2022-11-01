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ТИУ предлагает абитуриентам 222 профиля обучения

Общество, 17:45 18 ноября 2022

vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

День открытых дверей в ТИУ пройдет в 7 корпусе (ул. Мельникайте, 70) 19 ноября с 10 до 17 часов. Абитуриенты могут выбрать специальность из 222 направлений, при этом 177 из них технического профиля.

Как сообщает пресс-служба вуза, в 2023 году университет примет 6 тыс. 256 студентов. Возможность обучаться на бюджете получат 3 тыс. 293 человека. При этом больше всего бюджетных мест открыто на самых востребованных направлениях "Строительство", "Информатика и вычислительная техника", "Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность".

Индустриальный университет входит в число 25 лучших университетов страны по трудоустройству выпускников. По статистике, 85 % студентов находят работу в первый год после выпуска.

Партнерами вуза являются такие компании, как Газпром, Роснефть, СИБУР, Мостострой-11, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Транснефть, Сургутнефтегаз – всего более 150 предприятий.

Обучающиеся могут стать обладателями более 20 видов стипендий — от государственных до именных.

Регистрация на День открытых дверей по ссылке.

Специально для абитуриентов создан телеграм-канал, здесь публикуется вся актуальная информация по специальностям, проходным баллам и количеству мест для поступления на бюджет и договор.

Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии: 8 800 700 57 71 или на официальном сайте.

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# День открытых дверей , ТИУ

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