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Световые столбы и гало тюменцы наблюдали 18 ноября

Общество, 13:58 18 ноября 2022

https://vk.com/astro_tower | Фото: https://vk.com/astro_tower

Световые столбы и гало могли видеть тюменцы ночью и ранним утром 18 ноября, сообщает обсерватория "Старая башня" в с. Червишево Тюменского района.

Cветовые столбы - характерное явление для морозной погоды, как и гало. Мелкая изморозь отражает лучи от уличных источников света, и можно увидеть цветные вертикальные столбы.

Такое явление возможно, когда мороз ниже 20 градусов, есть вероятность увидеть и запечатлеть образование световых столбов.

Гало образуется в полупрозрачном слое облаков, когда лунный свет преломляется в кристалликах льда, пояснили в обсерватории. На ближайшее время прогнозируют потепление, поэтому вероятность появления красивых оптических эффектов снижается.

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# гало , обсерватория

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