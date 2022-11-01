Тюменские музеи за полгода посетили более одного миллиона человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1, 7 млн человек посетили выставки и мероприятия Тюменского музейно-просветительского объединения в 2021 году. А по итогам первого полугодия, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, эта цифра уже перевалила за 1 млн, и есть основания полагать, что до конца года тюменские музеи посетят еще не менее одного миллиона человек.

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова любителей прекрасного привлекает выставка "Три эпохи Марка Шагала", посвященная жизни и творчеству всемирно известного русско-французского художника. В экспозиции представлены работы из серии "Мёртвые души" по мотивам произведения Николая Гоголя. Это первый опыт мастера в книжной иллюстрации. Зрелый период творчества подарил трогательные и мистичные иллюстрации к Библии. А третий период проиллюстрирован акватинтами живописца, выполненными к знаменитой книге "И на земле…" Андре Мальро. Всего в выставочном проекте – более 120 работ.

В музее "Городская Дума" в Тюмени работает выставка "Между прошлым и будущим", приуроченная к 105-летию Октябрьской революции и началу Гражданской войны в России. В экспозиции представлены холодное и огнестрельное оружие, детали униформы, денежные знаки, военно-историческая миниатюра и модели военной техники. Интерес к этой экспозиции, по оценке специалистов, не угасает.

В Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское начала работу новая выставка "Корабль тундры", которая сразу привлекала к себе внимание всех любителей северной романтики. Кораблем тундры организаторы выставки называют северного оленя. Он является центральным образом в традиционных верованиях и народной культуре северных народов. Выставка посвящена быту и мифическим представлениям оленеводов.

Литературный клуб "Особняк" в музее "Дом Машарова" работает с 2020 года, и каждое его заседание заполняет уютную гостиную старого особняка. Большой интерес вызвал цикл лекций и диспутов по творчеству Михаила Булгакова, лекция "Толстые. История любви", посвященная супругам Толстым, которые прожили вместе почти полвека. Лев Николаевич и его жена Софья Андреевна представляли собой один из самых необычных союзов, в котором женщина была не только женой, но и литературным агентом.

А 20 ноября тюменцам раскроют образ Шерлока Холмса в искусстве. Шерлок Холмс – один из самых известных героев мировой литературы. Артур Конан Дойл написал 56 рассказов и четыре повести о приключениях сыщика с Бейкер-стрит. К образу Шерлока Холмса обращались Стивен Кинг, Нил Гейман, Борис Акунин, Генри Лайон Олди, Сергей Лукьяненко и не только.

Борис Олейник