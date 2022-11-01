30 предпринимателей Тюменской области получили консультации в управлении Роспотребнадзора

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Более 30 человек приняли участие в Дне открытых дверей для предпринимателей 217 ноября. Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили консультации как в очном формате, так и по телефону, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Им рассказали, как правильно обрабатывать помещения и разводить дезраствор, с какой периодичностью надо обрабатывать кулеры для воды и ставить ли на бутылях дату её открытия, какие лампы использовать для обработки процедурного кабинета, по правилам маркировки, по кратности вакцинации от COVID-19.

Предприниматели задавали вопросы по защите прав потребителей, оказанию амбулаторно-поликлинической помощи, деятельности в сфере общественного питания и торговли пищевыми продуктами, проведению производственного контроля на предприятиях.