Тюменские конфеты и свадебные платья представят на электронной площадке Epinduo

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские конфеты и свадебные платья представят на крупнейшей платформе экспорта российских товаров в Китай – Epinduo. Такое решение принято на Российско-китайском бизнес-форуме, который начался 15 ноября и продлится до 24 ноября в режиме онлайн.

Об этом сообщила заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Диана Грачева.

"Электронная коммерция набирает обороты с Китаем, и у Тюменской области есть что предложить искушенному китайскому потребителю. На форуме мы рассказали о текущих проектах с Китаем и услугах, оказанных центром тюменским предприятиям, желающим экспортировать свои товары и услуги в Китай", - говорит она.

На форуме представители российской и китайской сторон подробно рассказали об экспортной и импортной системах стран, государственной поддержке и международном сотрудничестве.

"Центр поддержки экспорта благодарит организаторов форума за возможность представить наш регион и реализуемые проекты. Мы получили ценные знания и контакты, которые сможем применить, оказывая помощь нашим предприятиям при выходе на экспорт в КНР", - отметила Диана Грачева.

По вопросам работы на внутренних и внешних рынках обращаться в центр "Мой бизнес" по адресу: Тюмень, Грибоедова, 2 или по телефону: +7 3452 49-99-44 / доб. 603.