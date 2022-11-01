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Форум этноконтента "МЫ" проходит в Тюмени в музее им. Словцова

Общество, 15:10 19 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Форум "МЫ" проходит в музейном комплексе им. Словцова 19 ноября. Его участниками стали создатели этнокультурного контента, общественники и представители креативных индустрий.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин напомнил, что Тюменская область многонациональная.

"В век современных технологий наши проекты "Радуга", "Мост дружбы", "Разноцветие" были бы неполными, если бы партнеры и друзья не обеспечивали правильную подачу этих мероприятий", - сказал он.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области ﻿

Форум проводится в рамках II Всероссийского конкурса национальных видеороликов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Тюменской области, Тюменской областной думы и Первого российского национального канала, сообщает региональный инфоцентр.

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# национальности , форум

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