Диетолог рассказала тюменцам, чем заменить сахар

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Белый и тростниковый сахар одинаковы по своим свойствам, второй отличается тем, что получен не из свеклы, а из тростника, он нерафинированный и поэтому имеет коричневый цвет. Об этом сообщила врач диетолог-эндокринолог ГАУЗ "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Анна Верхоланцева.

Существует мнение, что тростниковый коричневый сахар несколько полезнее белого, но это не так, поэтому при выборе лучше обращать внимание на цену, отметила эксперт.

Если человек хочет снизить потребление обычного сахара или вовсе отказаться от него, есть несколько видов безопасных заменителей. Они могут быть калорийными и некалорийными, а также натуральными (сахарозаменители) и синтетическими (подсластители). К натуральным относят фруктозу и все продукты, в которых она есть. Это, к примеру, мед, кленовый сироп, патока, сироп топинамбура, кокосовый сахар и т. д.

"Где-то больше витаминов, где-то меньше калорийность, но максимально допустимое потребление у всех одинаково, не более пяти процентов суточного рациона. Все они относятся к группе "добавленный сахар", – отметила врач.

Синтетические заменители – сахарин, цикламат, аспартам, сукралоза, стевиозид. Они не содержат калорий. Их можно сравнить с обычными пищевыми добавками (Е). Такие подсластители всегда проходят большое количество исследований на безопасность, но норму их употребления в пищу лучше не превышать. Это может плохо повлиять на желудок или кишечник. Количество подсластителя, которое безопасно употреблять, указано на упаковке.

Анна Верхоланцева подчеркнула, что меру нужно знать во всем. Не стоит думать, что, съедая две конфеты с сахарозаменителем вместо полного отказа от конфет, вы делаете себе лучше. В итоге калорий в таком перекусе может получится даже больше, чем в простой конфете, пишет издание "Тюменская область сегодня".