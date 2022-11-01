Молодежь села Ембаево покажет спектакль "Заклятие в подарок"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ спектакля "Заклятие в подарок" творческого коллектива "Молодежный театр "Н³"" состоится в центре развития творчества "Созвездие" села Ембаево 25 и 27 ноября, начало в 18 часов.

Действие спектакля разворачивается в двух мирах: реальном и сказочном. Главная героиня — девушка-тролль из сказочной вселенной, которая совсем не похожа ни внешне, ни по характеру на своих сородичей. Она слишком чувствительная и эмоциональная, за что ее недолюбливают равнодушные и практичные товарищи. Этот персонаж — олицетворение современной молодежи, которая сталкивается с неприятием общества, непониманием родителей и другими личностными конфликтами, пишет Мегатюмень.

"Все роли в спектакле исполняют подростки и молодые ребята, у которых нет соответствующей подготовки. Зато им есть что рассказать и показать. Благодаря сюжету постановки, начинающие актеры смогут высказаться на темы, которые их действительно волнуют", — прокомментировала руководитель спектакля "Заклятие в подарок" Полина Черняева.

Летом в Ембаевском муниципальном районе Тюменской области команда театра проводила прослушивания среди школьников и молодежи для участия в постановке. Сейчас в составе спектакля 16 непрофессиональных актеров от 14 до 25 лет. Ребята активно готовятся к премьере: репетируют, дорабатывают сценарий, оформляют сцену.