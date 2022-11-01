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Студенты Тюмени запустили благотворительную акцию в поддержку приехавших с Донбасса

Общество, 17:29 20 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция в поддержку граждан ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей стартовала в молодежных общественных пространствах Тюмени.

Любой желающий может присоединиться к акции и поучаствовать в благотворительности. Для этого до 28 ноября можно принести сладости, игрушки или книжки для детей и оставить их в специальных боксах в медиацентре молодежной политики Тюменской области (Хохрякова, 47), МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А), мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А), Студенческом центре (ул. Семакова, 21), мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Все желающие подпишут дизайнерскую карточку — оставят пожелание, слова поддержки или напутствие, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

30 ноября творческие студенты, участники лаборатории "Премьера", проведут мини-концерты в пунктах временного содержания, чтобы поддержать и приободрить приезжих граждан из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Затем им передадут собранные открытки и помощь от тюменцев.

"Сейчас непростое время: мы задаем больше вопросов, чем получаем ответов. Поэтому можно найти решение в творчестве — оно помогает человеку отрефлексировать происходящее вокруг и понять, что рядом есть люди, готовые помочь и поддержать, — отметила руководитель творческой лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.

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# благотворительность , Донбасс

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