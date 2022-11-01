В Тюмени создали сайт, где можно купить работы местных современных художников

| Фото: мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Сайт с подборкой работ современных художников создал тюменский мультицентр "Контора пароходства". Все представленные картины и арт-объекты можно купить.

Ресурс открыли, чтобы поддержать локальных авторов и создателей. Также в подборке есть работы художников из других городов, выставки которых проходили в мультицентре.

"В Тюмени ниша арт-рынка почти свободна. Художники реализуют свои работы через соцсети, знакомых, друзей, также продают с помощью багетных мастерских. "Контора пароходства" в течение трех лет формирует комьюнити локальных художников, а еще в мультицентр часто обращаются представители бизнес-сферы и заинтересованные горожане, которые хотят приобретать современное искусство. Мы решили стать экспертным посредником, который соединит их между собой. Кроме того, региональное искусство выходит на передний план на современном арт-рынке, и покупатели из других городов с помощью сайта-каталога могут познакомиться с местными авторами и купить их работу, не приезжая в Тюмень, — рассказала куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александра Жернова.

Цены разные — от 1 тыс. 500 до 136 тыс. рублей. На сайте уже есть работы тюменских художников Константина Рослякова, Александры Мельниковой, Асии Утяшевой, Риты Софт, а также авторов прошедших в "Конторе пароходства" выставок "Есть/нет/baby" и "Сверх естественное". Поможет в покупке искусства менеджер по продажам мультицентра "Контора пароходства" Эльвира Хусаинова.