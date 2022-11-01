Жители Тюменской области могут отправить открытки ко Дню матери не выходя из дома

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Отправить открытку из дома можно воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России, сообщает УФПС по Тюменской области.

По доброй традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки ко Дню матери, который отмечается 27 ноября. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием, их можно отправить в праздничном конверте трек-отправлением.

Именная поздравительная открытка придет по указанному электронному адресу, а почтальон опустит её бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер, по которому можно отследить ее путь на сайте или в мобильном приложении. Поздравительные открытки – одна из самых востребованных почтовых продукций России. Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовых отделениях.