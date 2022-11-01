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Дни культуры финно-угорских и самодийских народов пройдут в Тюмени

Общество, 09:43 22 ноября 2022

группа "Комитет по делам национальностей ТО" ВКонтакте | Фото: группа "Комитет по делам национальностей ТО" ВКонтакте

Мероприятие ко Дням культуры финно-угорских и самодийских народов пройдет в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) в Тюмени 26 ноября с 12 до 15 часов.

С 12 до 13 часов будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества "Город мастеров", выставка-дегустация национальной кухни, пройдут мастер-классы по марийской вышивке, созданию ненецких орнаментов, хантыйских, удмуртских оберегов, кукол народа коми, изделий из бересты и дерева. В 13 часов начнутся выступления творческих коллективов.

Вход свободный.

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# фестиваль финно-угорских и самодийских народов

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