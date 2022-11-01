Пострадавший под завалами в Тюменскойм районе находится в тяжелом состоянии

| Фото: сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Состояние одного из мужчин, которого спасли из-под завалов в Богандинском в окрестностях Тюмени, — тяжелое.

"Вызов поступил 18 ноября в 17 часов 58 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 18 часов 6 минут. После осмотра и оказания помощи троих пациентов доставили в ОКБ №2. Двое пациентов находятся в профильном отделении, где им оказывают необходимую помощь", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Состояние второго пациента — удовлетворительное. У него диагностированы множественные травмы. Еще одного пациента отправили с переломом на амбулаторное лечение.

Напомним, люди пострадали при обрушении потолочной плиты в постройке, напоминающей гараж. Вместе с пожарными 136 ФПС сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования извлекали оказавшегося под завалами мужчину.

Инна Пахомова