Мобилизованных в Тюмени отправили к месту службы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи воинов-сибиряков, их родные и близкие не будут оставлены без поддержки.

Об этом заявила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, выступая на проводах очередного подразделения, сформированного в рамках частичной мобилизации. Торжественная церемония состоялась на железнодорожном вокзале в Тюмени 21 ноября.

"Воины-сибиряки вновь отправляются на рубежи Родины, чтобы не допустить врага на нашу землю. Более восьмидесяти лет назад здесь, на Тюменском железнодорожном вокзале, провожали наших земляков на Великую Отечественную войну. Вам тоже выпало такое испытание. Я знаю – вы справитесь. Вы там – за нас, мы здесь – за вас. Верим, что встретим вас с Победой!", – обратилась Ольга Кузнечевских к военнослужащим.

"Мы уверены, что вы будете выполнять поставленные перед вами задачи с большой ответственностью и умением", – приветствовал воинов-сибиряков начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. Во время боевой подготовки на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова мобилизованные солдаты и офицеры восстановили военные навыки и получили новые, современные знания по своим воинским специальностям.

Тюменские юнармейцы передали бойцам напутственные письма, а серебряные волонтеры, участники Всероссийского добровольческого движения вручили воинам памятные монеты.

Евгений Бабенко