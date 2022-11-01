  • 22 ноября 202222.11.2022вторник
  • USD60,7379
    EUR62,1245
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России количество бесплатных процедур ЭКО вырастет на 18% в 2023 году

Общество, 18:31 22 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более, чем на 18 % увеличится объем ЭКО по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2023 году относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тыс. процедур. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", — сказал он.

Минздрав России продолжает развивать применение вспомогательных репродуктивных технологий. За 9 месяцев 2022 года проведено 62,5 тыс. процедур ЭКО.

В Тюменской области, по данным на середину июля, 155 детей родились с помощью бесплатного экстракорпорального оплодотворения с начала 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицина , Министерство здравоохранения РФ , роды , ЭКО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:38 22.11.2022Тюменский проект "ДСК 500" лидирует в конкурсе "Лидеры развития инфраструктуры"
21:04 22.11.2022Тюменская студентка Эвелина Комарова победила в конкурсе "Большая перемена"
20:52 22.11.2022Продукты, теплую одежду и газовые горелки отправили мобилизованным из Сладковского района
19:25 22.11.2022В Тюмени Роспотребнадзор совершил первый профилактический визит во "Вкусно - и точка"