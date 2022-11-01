В России количество бесплатных процедур ЭКО вырастет на 18% в 2023 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более, чем на 18 % увеличится объем ЭКО по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2023 году относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тыс. процедур. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", — сказал он.

Минздрав России продолжает развивать применение вспомогательных репродуктивных технологий. За 9 месяцев 2022 года проведено 62,5 тыс. процедур ЭКО.

В Тюменской области, по данным на середину июля, 155 детей родились с помощью бесплатного экстракорпорального оплодотворения с начала 2022 года.