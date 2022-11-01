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Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" получил национальную премию Russian Еvent Аwards

Общество, 09:32 22 ноября 2022

t-l.ru

Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" и мероприятия в "Ялуторовском остроге" названы среди лучших турсобытий культуры и искусства России. Они стали финалистами национальной премии Russian Еvent Аwards 2022 из 314 проектов, которые представили 55 регионов страны.

Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" получил 3 место в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства с населением свыше 100 000 человек". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В нескольких номинациях премии отмечен "Ялуторовский острог". Представленный коллективом МАУК "Арт-Вояж" календарь культурных событий Ялуторовска "Малый город больших людей" признан лучшим муниципальным календарем туристических событий. Форум "На 55 с плюсом!" занял 1 место в номинации "Лучшее событие для пожилых людей". Народный праздник "Августовские спасы" стал обладателем 3 места в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма".

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# лето в Тобольском кремле , Ялуторовский острог

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