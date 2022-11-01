Актуальное научное кино покажут на фестивале в тюменском музейном комплексе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показы фестиваля научного кино "ФАНК" пройдут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 23 и 30 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

23 ноября в 16 часов гостям представят фильм "Ковчег". Эта лента о большом кавказском биосферном заповеднике, дикой природе и людях, оказавшихся внутри. Именно здесь, на Западном Кавказе, наивысший уровень биоразнообразия в Европе. Здесь же обитает одна из крупнейших популяций зубров в мире, которую чудом удалось восстановить всего от одного последнего оставшегося в живых быка по кличке Кавказ.

В 17 часов 30 минут начнется показ работы "Охотники за глубиной". "Павел Демидов и его команда московских экстремалов-спелеологов оказались открывателями глубочайших тайн планеты. Они установили новый мировой рекорд: пещера Веревкина в Абхазии, покоренная ими, оказалась самой глубокой на планете. Каждый раз исследователи не уверены на все сто, что вернутся назад", — рассказывают о фильме организаторы.

30 ноября в 16 часов зрителей приглашают на "Птицелова". Фильм рассказывает о работе орнитологов на Звенигородской биологической станции. В нем снимались старший научный сотрудник Звенигородской биостанции им. С. Н. Скадовского МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Вадим Гаврилов, а также его коллеги и студенты.

На 17 часов 20 минут намечен показ "Тотем. Страна медведей". "Сила и могущество этого животного тысячелетиями не давали покоя человеку. В тех краях, где водился медведь, люди из страха привлечь опасного зверя в дом не называли его по имени: он был "батюшкой", "дедушкой", "богом", "хозяином"… Считалось, что медведь выше полета шамана: по своей магической силе священный зверь не имел конкурентов. Культ медведей в России и за ее пределами жив и по сей день", — говорят организаторы. Автор фильма отвечает на вопросы: "Всегда ли эти животные были опасны для человека? Возможна ли между людьми и медведями дружба?".

Эти фильмы новые, сняты в 2018, 2021 и 2022 годах.

Напомним, фестиваль актуального научного кино "ФАНК" проходит в Тюменской области с 3 октября по 31 декабря. В программе — документальные фильмы об экологии, психологии, обществе и современных технологиях.

Человек и его влияние на других, природу и науку стал центральной темой фестиваля 2022 году. Гости могут увидеть истории о наших современниках ученых-исследователях, открывающих тайны планеты. Фестиваль охватил более 20 площадок города и области.

Вход на показы свободный. Возрастное ограничение: 6+.