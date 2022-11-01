В Тюмени зрители спектакля "Брачные танцы" побывают на перформативной свадьбе

| Фото: сообщество "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Премьера спектакля "Брачные танцы", зрители которого станут участниками перформативного свадебного торжества, пройдет на большой сцене Молодежного театрального центра "Космос" в Тюмени 29 и 30 ноября. В основу войдут истории, личный опыт любви и замужества женщин.

Над социально-театральным проектом "Брачные танцы" работают режиссер Лена Горлатова и драматург Марина Дадыченко. С 24 октября по 10 ноября в Тюмени проходил отбор участниц. В итоге авторы идеи остановились на семерых. Это женщины разного возраста — от 25 до 60+.

"В проекте задействованы только женщины, потому что я как режиссер социальных проектов фокусируюсь на женских темах. Мне интересно исследовать стереотипы и ожидания, с которыми сталкиваются женщины. Для меня важно было поговорить с героинями", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер Елена Горлатова.

Она добавила, что все участницы имеют разный опыт: одни были счастливы замужем, другие разведены, третьи — никогда не выходили замуж.

Сейчас авторы идеи работают с историей каждой тюменки, над сценарием, канвой спектакля. Постановка будет напоминать свадьбу. Одна из участниц исполнит роль тамады. Зрители смогут поучаствовать в конкурсах. "Будет интерактив с посетителями, внутри которого - история каждой участницы. Мы пока не знаем, как это закончится, потому что это проект, где важен процесс. Все зависит от того, какие героини к нам пришли, какие у них истории. Цель моей работы — заявить, что каждый жизненный сценарий женщины имеет ценность, общество не должно диктовать, как ей жить, каким ожиданиям она обязана соответствовать", — добавила Елена Горлатова.

Информация о билетах на спектакль появится в сообществе МТЦ "Космос" по ссылке.

Инна Пахомова