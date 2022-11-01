На озере Чемпионов в Тюмени возводят прочный крытый бассейн

| Фото: из сообщества "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

Крытую прорубь для тренировок возводят на территории базы моржей "АквАйСпорт-Тюмень" на оз. Чемпионов в Тюмени.

"Пространство будут использовано только для тренировок. Соревнования там проводить нельзя, поскольку необходимы удобства для зрителей, другой подход к безопасности. Внутри бассейна это не получится", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков.

Крытые бассейны зимой на оз. Чемпионов устанавливали и раньше, в 2023 году моржи пробуют более прочные материалы, создают пространство по новой технологии.

Уже сварили и установили железную конструкцию длиной 28 м, использовали самодельный понтон. Внутри будут три насоса, видеонаблюдение. Электрики прокладывают специальный кабель, налаживают освещение. Предусмотрено, что в крытом бассейне будут окна и двери.

Спортсмены смогут прийти на водоем в любое время: раньше надо было собираться, долбить лед. По словам Андрея Агаркова, у тюменцев есть интерес к зимнему плаванию. На базе моржей будут обучать курсантов, молодежь, спортсменов: об этом просят уже несколько групп.

Строительство объекта планируют завершить к выходным. В следующий уикенд моржи планируют пропилить внутри лед и приступить к первым тренировкам. В 2023 году здесь хотят проложить теплую дорожку, ведущую из бани.

Инна Пахомова