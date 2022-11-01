Тюменский студент-медик представит мобильное приложение по биобезопасности в финале конкурса "Умник"

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Приложение по биобезопасности для мобильного телефона и сайт создает студент третьего курса института фармации Тюменского медицинского университета Илья Кузьминов. Идею тюменского студента оценили эксперты программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям и включили его в финал конкурса, который пройдет в конце ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Электронный справочник будет содержать базу данных о характерных для каждого региона России ядовитых растениях и грибах, а также опасных животных и насекомых. Как рассказал Илья, данное приложение пригодится прежде всего туристам, гидам, медицинским работникам.

"Кроме изображения и внешнего описания опасных для человека объектов флоры и фауны, будет создан раздел о мерах оказания первой помощи, в том числе специализированной. Например, приведен пример аптечки, которую следует взять при путешествии в тот или иной регион. При этом список лекарств будет варьироваться в зависимости от того, имеет ли человек медицинские навыки. Важно, что базу знаний можно будет использовать как онлайн, так и офлайн, поэтому даже далеко в горах человек не окажется беспомощным", - пояснил Илья Кузьминов.

Автор развивает проект вместе с наставником, доцентом кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Марией Орловой. Партнерскую поддержку окажет Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".