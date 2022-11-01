3D-сканирование для сохранения объектов культурного наследия применяют в Тюменской области

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Обмерные работы методом сканирования для сохранения объектов культурного наследия и 3D-сканирование отдельных ценных элементов для популяризации памятников архитектуры практикуют в Тюменской области.

Об этом рассказала председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева на конференции III Всероссийского съезда реставраторов в Санкт-Петербурге 22 ноября.

"3D-сканирование — это достоверные данные, которые позволяют нам иметь четкие параметры объекта культурного наследия, формировать программу проведения ремонтно-реставрационных работ, повышают научность и обоснованность проектной документации", — отметила она.

Анна Базилева сообщила, что в Тюменской области практикуют сканирование наличников для популяризации объектов культурного наследия.

Напомним, наличники, созданные с помощью 3D-сканера, установили на "Доме В. Н. Привалова" (ул. Кирова, 10) в Тюмени. Полученная при сканировании модель позволила изготовить исходные материалы для наличников, в дальнейшем их дорабатывали мастера-резчики.

Также была создана ЗD–модель наличников дома Блюхера (ул. Республики, 18) в Тюмени. Цель — популяризация уникального деревянного зодчества на территории Тюменской области и за ее пределами.

Вера Коршунова