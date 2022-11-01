  • 22 ноября 202222.11.2022вторник
  • USD60,7379
    EUR62,1245
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область лидирует по охвату вакцинацией против гриппа в России

Общество, 16:39 22 ноября 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Тюменская область вошла в пятерку лидеров по охвату вакцинацией против гриппа в России за прошедшую неделю. Рейтинги субъектов России будут публиковаться каждый вторник в формате электронной таблицы с 22 ноября, сообщает ведомство.

В пятерку лучших вошли ХМАО, здесь вакцинировано 53,7 % населения, Тюменская область, где прививку поставили 53,5 %, ЯНАО с показателем 52,9 %, Республика Мордовия с 51,7 %. На пятой строчке Астраханская область, где привито 49,7 % от населения.

Замыкают список Смоленская область (31,7 %), Республика Карелия (29,9 %), Республика Коми (28,9 %), Псковская область (27,4 %), Мурманская область (23,7 %).

Рейтинг размещен на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе "Новости".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцина , вакцинация , грипп , прививка , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 22.11.2022Тепловозу ТЭП70 присвоено имя Дмитрия Коротчаева, построившему дорогу от Тюмени до Нового Уренгоя
17:28 22.11.2022Мобилизованный Тюменской области: "Не смог остаться в стороне и решил стать добровольцем"
17:04 22.11.2022Шесть тюменских предприятий вышли в финал конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
17:03 22.11.2022Актуальное научное кино покажут на фестивале в тюменском музейном комплексе