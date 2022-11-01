Тюменская область лидирует по охвату вакцинацией против гриппа в России

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Тюменская область вошла в пятерку лидеров по охвату вакцинацией против гриппа в России за прошедшую неделю. Рейтинги субъектов России будут публиковаться каждый вторник в формате электронной таблицы с 22 ноября, сообщает ведомство.

В пятерку лучших вошли ХМАО, здесь вакцинировано 53,7 % населения, Тюменская область, где прививку поставили 53,5 %, ЯНАО с показателем 52,9 %, Республика Мордовия с 51,7 %. На пятой строчке Астраханская область, где привито 49,7 % от населения.

Замыкают список Смоленская область (31,7 %), Республика Карелия (29,9 %), Республика Коми (28,9 %), Псковская область (27,4 %), Мурманская область (23,7 %).

Рейтинг размещен на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе "Новости".