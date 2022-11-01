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Владимир Якушев: поддержка участников СВО и членов их семей будет продолжена

Общество, 17:54 22 ноября 2022

с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Социальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – это системная работа. Она будет продолжена после окончания СВО, поэтому необходимо соответствующее законодательное оформление, сказал полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев в режиме ВКС.

Социальную поддержку Владимир Якушев обсудил на заседании с председателями законодательных органов регионов УФО.

"Большинство вопросов от мобилизованных и членов их семей связаны с социальной поддержкой, с выплатами. Основная проблема здесь – информированность граждан. Люди не всегда знают свои права, не понимают, как получить помощь. Нужно сосредоточиться на разъяснительной работе, причём доносить информацию просто и понятно", – сказал полпред президента.

Он напомнил, что в регионах приняты меры поддержки для семей бойцов. Несмотря на то, что экономические возможности регионов неодинаковы и размеры помощи разнятся по субъектам, поддержку и заботу должны получать все участники СВО и члены их семей.

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# Владимир Якушев , социальная поддержка

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