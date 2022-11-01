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Движение по трассе Тюмень – Ханты-Мансийск перекроют на полчаса

Общество, 18:54 22 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение в обоих направлениях на 129-м км трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в Ярковском районе перекроют 23 ноября с 1 часа до 1 часа 30 минут. Причина – установка табло переменной информации, сообщает региональная ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям планировать маршруты с учетом ограничений, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков. Также необходимо следовать указаниям автоинспекторов, которые будут информировать автомобилистов о введенных ограничениях и регулировать движение.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение

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