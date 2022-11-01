Продукты, теплую одежду и газовые горелки отправили мобилизованным из Сладковского района

| Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района | Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района

Продукты, теплую одежду, армированный скотч, газовые горелки, плоскогубцы, ножи и многое другое отправили для мобилизованных граждан Сладковского района из центра социального обслуживания населения "Виктория" 22 ноября. Очередную партию гуманитарной помощи доставят в учебный центр Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сладковского муниципального района Александр Иванов.

"Мы стараемся обеспечить наших земляков всем необходимым до отправки на территорию специальной военной операции. В благотворительной акции приняли участие все неравнодушные граждане района. Помощь распределялась в зависимости от потребностей и пожеланий мобилизованных", – написал Александр Иванов.

Также в своем посте он поблагодарил за финансовую помощь индивидуальных предпринимателей района и представителей литературного клуба "Вдохновение".

Сбор гуманитарной помощи продолжается ежедневно (кроме выходных дней) с 8 до 16 часов в МАУ КЦСОН "Виктория" по адресу: с. Сладково, улица Ленина, 104а. Необходимую информацию можно получить, обратившись по номеру телефона: 8-34555-23-5-39.

Инна Пахомова