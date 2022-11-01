Тюменский проект "ДСК 500" лидирует в конкурсе "Лидеры развития инфраструктуры"

| Фото: из Telegram-канала InvestTyumen | Фото: из Telegram-канала InvestTyumen

Тюменская область с проектом индустриального технопарка "ДСК 500" – на втором месте по результатам предварительного тура конкурса "Лидеры развития инфраструктуры". Лучшие практики регионов отбирает Минпромторг России, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

22 ноября концепцию промышленного технопарка обсуждали представители бизнеса. "ДСК 500" будет реализован поэтапно. На первой стадии откроется бизнес-инкубатор и центр скважинных испытаний. Далее — конгрессно-выставочный зал. Уже сейчас есть возможность предоставления отдельных участков земли в периметре площадки под строительство новых производств", – сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Руководители предприятий — будущих резидентов пространства – связывают с "ДСК 500" рост объемов производства, инвестиций и увеличение втрое числа рабочих мест.

| Фото: из Telegram-канала InvestTyumen | Фото: из Telegram-канала InvestTyumen

"Опыт нашего агентства инфраструктурного развития Тюменской области по работе индустриальных парков уже рекомендован Минпромторгом к внедрению в других субъектах. Важна и победа в конкурсе", – добавили в департаменте.

Финал состоится 24 ноября в Новосибирске.

Отметим, в программе "Лидеры развития инфраструктуры" участвуют более 100 экспертов из 30 субъектов России, которые занимаются созданием и развитием парков и планируют войти в реестр Минпромторга, получить меры господдержки.

Инна Пахомова