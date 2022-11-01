В Армизонском районе ввели карантин из-за лептоспироза

| Фото: Управление ветеринарии Тюменской области | Фото: Управление ветеринарии Тюменской области

В Армизонском районе на территории крестьянско-фермерского хозяйства выявлен очаг опасной для животных и людей болезни — лептоспироза. Возбудители заболевания, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Тюменской области, выявлены при проведении лабораторных исследований.

Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.

"Лептоспироз — инфекционная, природно-очаговая болезнь многих видов животных, в том числе птиц, проявляющаяся кратковременной лихорадкой, гемо-глобинурией, желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечном тракта, рождением нежизнеспособного потомства, снижением продуктивности животных", - отмечено в сообщении.