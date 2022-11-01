В декабре жители Тюменской области смогут попасть прямым рейсом в Астану

| Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте

Совершать рейсы из Астаны в Тюмень и обратно начнет казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR с 4 декабря. Перелеты будут проходить два раза в неделю: в среду и воскресенье по вечерам, сообщает компания.

По средам рейсы будут вылетать из Астаны в Тюмень в 18 часов 45 минут по местному времени, из Тюмени в Астану в 20 часов 20 минут. По воскресеньям вылет из Астаны — в 19 часов 15 минут, из Тюмени – в 21 час. Предлагаются стыковки в Тюмень через Астану из Алматы, Шымкента, Костаная и Жезказгана.

Перевозить пассажиров будут на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400.

Билеты можно приобрести на сайте и в авиакассах.