Представителей Тюменской области отметили на форуме "Билет в будущее"

| Фото: из Telegram-канала ТОГИРРО | Фото: из Telegram-канала ТОГИРРО

Представители Тюменской области Ольга Быстрова, Марина Костоломова и Вера Скрипочка отмечены в рамках форума "Билет в будущее", прошедшего в Москве 18-19 ноября. Они оказались в числе лучших региональных операторов проекта и самых активных педагогов-навигаторов, сообщает ТОГИРРО.

"Проект "Билет в будущее" отдел управления проектами и программами в сфере образования ТОГИРРО реализует три года. Поздравляем педагога-навигатора из школы № 1 Ишима Веру Скрипочку, которой вручили Благодарственное письмо Министерства просвещения России", — прокомментировала начальник отдела Ольга Быстрова.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения РФ, ЦТР "Гуманитарные технологии", ООО "Профилум", АНО "Центр непрерывного развития личности" и более 150 ведущих российских экспертов-практиков в области образования и ранней профориентации.

В ходе обсуждения приняли решения по расширению проекта "Билет в будущее" в 2023 году. В частности, планируется нарастить диагностики для детей с ОВЗ, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума — нового формата работы.

Итогом форума стало учреждение первой всероссийской премии среди профориентационных инициатив и лидеров. Она призвана собрать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах. Предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование.