Мишустин призвал подключать малый и средний бизнес к поставкам для нужд СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса, призвал вовлекать в процессы поставки материально-технических средств для СВО председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает Министерство промышленности и торговли РФ.

"У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер, она производится на специализированных предприятиях. Остальное вполне могут освоить и частные компании. Для этого надо довести до них технические условия и конструкторскую документацию. Их инициатива – а многие действительно готовы помогать – будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях – по обмундированию, средствам индивидуальной защиты, другой продукции", – сказал Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Ранее правительство определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков. Это позволит им быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства, подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, наблюдается положительная динамика по производству ракетно-артиллерийского вооружения и средств индивидуальной защиты.