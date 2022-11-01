В Тюмени подросток на родительском Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один пешеход погиб и шесть, в том числе трое детей, получили различные травмы в семи ДТП в Тюменской области за 22 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, около 19 часов на регулируемом пешеходном переходе по ул. Мельникайте, 137 в Тюмени Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Автомобилем управлял 17-летний подросток. На родительском автомобиле он ехал без их ведома. Материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

Около 23 часов на ул. Максима Горького, 29 автомобиль Kia Optima сбил 13-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.