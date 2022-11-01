Мини-детский сад организовали в детской онкологии в тюменской больнице

| Фото: пресс-служба ОКБ № 1 | Фото: пресс-служба ОКБ № 1

Возможность осваивать дошкольное и начальное образование появилась у пациентов отделения детской онкологии-гематологии и химиотерапии Тюменской областной клинической больницы № 1. Здесь организовали мини-детский сад. Дети с удовольствием рисуют, лепят из пластилина, читают интересные книжки, занимаются конструированием, сообщает пресс-служба больницы.

Первоклашки и учащиеся начальной школы подтягивают математику, скорость чтения и чистописание. Точного времени продолжительности уроков нет, как и нет общего плана. Все зависит от состояния ребят и их желания заняться чем-нибудь интересным.

По словам воспитателя Ольги Ваховой, случайных людей в это профессии не бывает.

"Эти ребятишки открывают для меня мир под другим углом. Они делятся своими секретами и даже самыми заветными мечтами. У этих детей она одна и самая главная - стать здоровыми. Каждый прожитый день с ребёнком — особенный. Когда малыш, который борется за жизнь, мужественно справляется с болезненными процедурами, вдруг улыбается мне и спрашивает, когда мы пойдём рисовать, я понимаю, что живу не зря и я на своём месте", - добавила она.