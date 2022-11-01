В Тюменской области сформировали 117 бригад на случай восстановления электроснабжения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энергетики в Тюменской области работают в режиме повышенной готовности в связи с резким похолоданием.

Как сообщает "Россети Тюмень", на территории ответственности филиала Тюменские электрические сети ввели режим повышенной готовности. С 23 по 27 ноября температура воздуха в регионе опустится до минус 26 градусов днем и до минус 31 градуса ночью.

"На оперативном дежурстве в Тюменской области находятся 117 бригад в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники, а также 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт", - отмечается в сообщении.

При необходимости к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения привлекут дополнительные силы. Общая численность оперативного персонала компании составляет 184 бригады в составе 830 специалистов и 369 единиц спецтехники. Для резервного питания потребителей может быть задействовано 77 дизель-генераторных установок общей мощностью более 11 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра группы компаний "Россети" 8-800-220-0-220.