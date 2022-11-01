  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области сформировали 117 бригад на случай восстановления электроснабжения

Общество, 13:10 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энергетики в Тюменской области работают в режиме повышенной готовности в связи с резким похолоданием.

Как сообщает "Россети Тюмень", на территории ответственности филиала Тюменские электрические сети ввели режим повышенной готовности. С 23 по 27 ноября температура воздуха в регионе опустится до минус 26 градусов днем и до минус 31 градуса ночью.

"На оперативном дежурстве в Тюменской области находятся 117 бригад в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники, а также 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт", - отмечается в сообщении.

При необходимости к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения привлекут дополнительные силы. Общая численность оперативного персонала компании составляет 184 бригады в составе 830 специалистов и 369 единиц спецтехники. Для резервного питания потребителей может быть задействовано 77 дизель-генераторных установок общей мощностью более 11 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра группы компаний "Россети" 8-800-220-0-220.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# режим повышенной готовности , энергоснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 23.11.2022Военнослужащие тюменского батальона поблагодарили тюменцев за помощь и письма
13:53 23.11.20221 тыс. 790 жителей Сладковского района побывали на приемах у мобильной бригады тюменских врачей
13:42 23.11.2022В Тюмени депутаты впервые написали Всероссийский экологический диктант в "Экодоме"
13:32 23.11.2022Мини-детский сад организовали в детской онкологии в тюменской больнице