В Тюмени депутаты впервые написали Всероссийский экологический диктант в "Экодоме"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы написали Всероссийский экологический диктант на региональной площадке "Экодом Гудвин" 23 ноября. В очном формате приняли участие девять парламентариев, остальные ответили на вопросы в онлайн-режиме.

По словам координатора проекта, ведущего специалист отдела молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Елены Ишковой, на экодиктанте предусмотрены четыре категории вопросов: для детей до 12 лет, от 12 до 18, специалистов по экологии 18 плюс и неспециалистов от 18 лет. Она подчеркнула, что вопросы дают непосредственно перед началом мероприятия, узнать ответы заранее невозможно.

Перед началом диктанта его участники заполнили согласие на обработку персональных данных, анкеты и приступили к работе. За 40 минут они ответили на 25 вопросов, каждый правильный ответ даст 1 балл. Результаты станут известны после 20 декабря.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова считает, что каждому жителю планеты нужно повторять одну банальную истину: человек – это элемент живой природы, как вода, дерево и любой другой компонент. Он не царь природы, а ее часть.

"Сегодня мы вынуждены осознать, что очень многое натворили в отношении природы и вынуждены искать пути ее восстановления. Это не значит, что я призываю вернуться в каменный век и жить в пещере. Развитие цивилизации не остановить, наш мозг все время придумывает новые способы улучшения жизни. Поэтому главная задача сегодня – найти тот самый баланс между техническим прогрессом и сохранением окружающей среды. Поэтому мы пишем экологический диктант", - подчеркнула она.

По словам парламентария, для привлечения максимального количества людей к экологическим акциям, нужно заниматься этим каждый день. Она процитировала слова Маленького принца из одноименного произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету". Галина Резяпова напомнила жителям Тюменской области о важности действовать так же и сообща ввести в практику ежедневную уборку своей планеты.

Всероссийский экологический диктант проходит в Тюмени на региональной площадке "Экодом Гудвин" с 11 по 27 ноября в рамках партийного проекта "Единой России" "Чистая страна".

Напомним, Всероссийский экологический диктант – ежегодный проект, который направлен на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности. Подготовиться к экодиктанту можно с помощью портала "Экодиктант.рус", на котором размещены видеоуроки и познавательные материалы. Для доступа необходимо пройти регистрацию.

Инна Кондрашкина